Faurecia 01/02/17

Jan Vergote van Belfius raadt het aandeel van de Franse auto-toeleverancier Faurecia op Euronext Parijs aan. Het bedrijf zit in 34 landen en heeft klanten over de hele wereld. In de komende jaar wil het zelfs zijn omzet verdubbelen door volop in te zetten op Azië.