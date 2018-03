Logistics TV - 10/03/18

De LOGISTICS.TV werd in een volledig nieuw jasje gestoken. Met het in leven roepen van de rubriek "We Are Champions" belooft LOGISTICS.TV meer spektakel dan ooit tevoren. Voor deze aflevering gaan we op bezoek bij BME in Genk, een specialist in kwalitatieve e-fulfilment diensten. Niet voor niets werd BME tijdens de Transport & Logistics Awards van Transportmedia dit jaar tweede in de categorie HR-project of the Year.