Transport & Van.TV (2): Transport & Logistics Awards 2018 - 31/03/18

Nieuwe naam, nieuwe uitzending. TRANSPORT & VAN.TV acteert ditmaal vanuit de Nekkerhal in Mechelen waar de Transport & Logistics Awards 2018 plaatsvonden. Wie zijn de laureaten? Ook de nieuwe rubriek We Are Champions belooft spektakel. Ilse Daems, Manu Opsomer of Vincent Bronlet, wie kroont zich tot de 'champion 2018'?