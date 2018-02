Z-Cleantech (2): Laserreiniging - 27/02/18

De eisen voor productielijnen in de maakindustrie komen steeds hoger te liggen, zowel op het vlak van performantie, kwaliteit als milieu. In heel wat industrieën wordt dan ook gekeken hoe de reiniging van een productielijn geoptimaliseerd kan worden. Laserreiniging is goed op weg om een standaardtechniek te worden, zowel voor nieuwe als voor oudere productielijnen.