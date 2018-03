Z-Cleantech (3): Energiezuinige maatregelen - 06/03/18

Energie is in vele bedrijven een belangrijke kostenfactor. Maar investeren in energiezuinige maatregelen en slimme concepten levert vandaag vaak snel rendement op. De Groote-Houtboerke, een handelaar in bouwmaterialen vlakbij Gent, koos twee jaar geleden voor een nieuwbouw vestiging. Het had daarbij een duidelijk ambitie voor ogen.