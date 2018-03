Z-Cleantech (4): Energie-efficiëntie - 13/03/18

Het optimaliseren van energieverbruik en duurzamer werken is continue uitdaging voor bedrijven. Conti-Label is een drukkerij gespecialiseerd in verpakkingen. Ze blijft investeren in een state-of-the-art machinepark, maar ook in meer energie-efficiëntie.