Z-Customer First (9) - 20/07/17

Een klantgerichte strategie bestaat erin met de juiste oplossingen in te spelen op de noden en verwachtingen van klanten. Voor de verzekeringssector bijvoorbeeld betekent dat het verbreden van de klassieke dienstverlening met nog meer preventieve acties. In ons land is verkeerspreventie voor jongeren geen overbodige luxe, want 18 tot 24-jarigen scoren hoog in de ongevallenstatistieken.