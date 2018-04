Z-Digital Transformation (7): Digitalisering van de kunstsector - 28/04/18:

Ook de kunstsector digitaliseert. Startup Art Assistant is een online inventarisatieplatform dat kunstverzamelaars, galeries en musea met elkaar in contact brengt. Via big data, artificiële intelligentie en blockchain biedt het onder meer een oplossing voor e-commerce in de kunsthandel.