Z-Energy (11) - 16/05/17

Stookolie is nog steeds een belangrijke bron van energie in ons land. Op het vlak van verwarming is het na aardgas zelfs de belangrijkste energiebron in België. Eén op de drie gezinnen verwarmt zich ermee. Stookolie zal nog lange tijd een belangrijke energievorm blijven voor het verwarmen van woningen. De sector zelf ziet zich als een ideale aanvulling voor wie investeert in hernieuwbare energie.