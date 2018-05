Z-Energy (11): Biogas - 15/05/18

Om ons energiesysteem duurzamer te maken, zetten steeds meer bedrijven en organisaties in op biogas. Het lokaal verwerken van reststoffen tot energie betekent een valorisatie met hoog rendement. Ook in Geer in de provincie Luik is een biogasinstallatie gebouwd door de coöperatieve Biogaz du Haut Geer.