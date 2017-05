Z-Energy (12) - 23/05/17

Lokale overheden investeren weer volop in het openbaar domein. Dat heeft onder meer te maken met de evolutie naar slimmere steden en gemeenten. Zo zijn in Diksmuide belangrijke werkzaamheden aan de gang op de Markt en in de belangrijkste winkelstraat. Het stadsbestuur investeert liefst 4 miljoen euro in dit renovatieproject.