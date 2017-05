Z-Energy (13) - 30/05/17

Ziekenhuizen hebben een grote behoefte aan energie, zowel voor hun installaties, verwarming als warm water. De voorbije jaren hebben vele ziekenhuizen geïnvesteerd in duurzamere technieken. Dat is ook het geval in het UZA in Antwerpen, dat onder meer een WKK-installatie plaatste.