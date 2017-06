Z-Energy (17) - 27/06/17

Warmtekrachtkoppelingen worden steeds vaker toegepast in de zorgsector. Zo heeft het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem een project met 3 kleinere WKK-installaties in gebruik. Het WKK-project kwam tot stand in samenwerking met ENGIE Cofely, dat heeft deelgenomen aan de aanbesteding voor EPC-contracten van het Vlaams Energie Bedrijf.