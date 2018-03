Z-Energy (3): Duurzaamheidsstrategie - 13/03/18

België is een logistieke draaischijf in Europa. Ons land telt dan ook heel wat logistieke en transportbedrijven. Remitrans uit Ninove is een familiale kmo die 50 jaar actief is. In het kader van haar duurzaamheidsstrategie investeerde het al in elektrische auto's voor het woon-werkverkeer van de chauffeurs. Dit jaar voorziet het ook in nieuwe, meer ecologische vrachtwagens en een LNG-tankstation.