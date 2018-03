Z-Energy (4): LED in openbare verlichting - 27/03/18

De evolutie naar technologie om rationeler om te springen met energie zet zich nog steeds door. Een belangrijk domein waarin we nog beter kunnen doen, is de openbare verlichting. De armaturen in het straatbeeld hebben meestal nog oudere types lampen. Netbeheerders Infrax en Eandis willen daar iets aan doen met een investeringsplan voor de verledding van de openbare verlichting.