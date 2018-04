Z-Energy (5): Offshore windparken 03/04/18

Het Belgische elektriciteitssysteem is in volle verandering. Windenergie vanop zee speelt daar een steeds grotere rol in. Over enkele jaren zullen 9 offshore windparken operationeel zijn. Om te vermijden dat elk park zelf de stroom aan land moet brengen, bouwt Elia een stopcontact op zee.