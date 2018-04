Z-Energy (6): Coöperatieves voor hernieuwbare energie - 10/04/18

Het initiatief om ons energiesysteem duurzamer te maken komt niet alleen van ondernemingen. Er zijn ook een aantal coöperatieves die burgers verzamelen om te investeren in projecten van hernieuwbare energie. Een mooi voorbeeld is het Waalse Emissions Zéro, dat werd opgericht in 2007.