Z-Energy Extra: Energie-efficiëntie - 29/05/18

De Vlaamse overheid richtte in 2012 het Vlaams Energiebedrijf VEB op. Zijn missie is de energie-efficiëntie in de publieke sector te bevorderen, de sector duurzamer te maken en energiediensten aan te bieden. Met de hulp van een consultancybedrijf werden systemen uitgewerkt voor klantenbeheer en facturatie.