Z-Fiscaal (4): Schulden - 26/03/18

Z-Fiscaal heeft het in deze aflevering over schulden binnen verbonden ondernemingen. Kunnen dochterondernemingen zomaar hun schulden laten kwijtschelden door het moederhuis? Houdt de fiscus hier een oogje in het zeil om te zien of de transactie wel 'normaal' te noemen is? Het gaat hier tenslotte om verbonden ondernemingen en dan is de fiscus extra alert. Feit is dat de oorzaak van de schulden moet onderzocht worden: ligt het aan de markt, is er teveel personeel of misschien is er wel sprake van wanbeheer. Dan pas kan de fiscaal adviseur een oordeel vellen en objectief rapporteren tot bij de rechtbank als het moet. David Lornoy van VGD geeft tekst en uitleg.