Z-Fiscaal (5): Pensioen voor zelfstandigen - 09/04/18

Weet u wat een POZ is? Dat is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Een gloednieuw pensioenvehikel voor mensen die geen vennootschap hebben. Eenmanszaken en vrije beroepen bijvoorbeeld. Hoe het systeem functioneert ziet u in deze aflevering van Z-Fiscaal.