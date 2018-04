Z-Fiscaal (7): Incentives - 16/04/18

In deze aflevering gaat het in Z-Fiscaal over incentives voor ondernemingen die innoveren. De regering zet in op kenniseconomie, ondermeer met de innovatie-aftrek. Het is één van de vele maatregelen die er bestaan om de kennisontwikkeling in onze bedrijven te stimuleren. Fiscalist Anthony Meul van VGD zet alle innovatie-ondersteunende maatregelen voor ons op een rijtje.