Z-Funds (1) - 17/05/17

Belgische beleggers. Wie zijn ze? Wat weten ze over beleggen? Hoe beleggen ze en wat is hun relatie met hun financieel adviseur? Met Didier Devreese van NN Investment Partners bespreken we de belangrijkste resultaten van een grootschalige enquête waarbij we op zoek gaan naar het DNA van de Belgische belegger.