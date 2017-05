Z-Funds (3) - 30/05/17

In deze aflevering kijken we achter de schermen van een online fondsenbank en vermogensbeheerder. Aan Xavier De Pauw, CEO van MeDirect Bank, vragen we hoe het verdienmodel van zo'n bank er uitziet. We willen ook weten of een onlinebank zijn cliënteel wel dezelfde service kan bieden als een traditionele bank.