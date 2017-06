Z-Funds (4) - 07/06/17

Veel Belgen sparen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen of kleinkinderen. Dat bleek eind vorig jaar nog uit een enquête die gehouden werd bij 2.000 landgenoten. De meeste ouders vinden 5.000 tot 10.000 euro al een mooi spaarpotje voor hun kinderen. Maar hoe geraak je aan dat bedrag? En spaar je best in eigen naam of in naam van het (klein)kind?