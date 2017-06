Z-Funds (6) - 21/06/17

Van alle fondsen zijn de gemengde beleggingsfondsen (mixfondsen) het populairst in ons land. Dat blijkt ook uit de jongste cijfers van sectorvereniging Beama. Waarom kopen beleggers vooral deze categorie van fondsen? Wat zijn de voordelen? En hoe selecteren we de beste gemengde fondsen? We vragen het aan Patricia Boydens, Head of Business Development bij MeDirect Bank.