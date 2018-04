Z-Haven (1): Digitalisering Haven van Zeebrugge - 12/04/18

In deze aflevering onderzoeken we hoe digitalisering wordt ingezet in de Haven van Zeebrugge. Door in te zetten op een papierloze douane verstevigt de Haven van Zeebrugge haar concurrentieel voordeel en maakt ze zich op voor de nakende Brexit.