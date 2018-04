Z-Haven (2): 3D printing - Haven van Zeebrugge - 19/04/.18

3D printing van auto-onderdelen, zelfrijdende wagens,... voor sommigen lijkt het misschien nog verre toekomst maar niets is minder waar! De haven van Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld en kan dus niet anders dan met deze onderwerpen bezig te zijn. In deze 2de aflevering, gaan we op zoek naar hoe ver we hier al mee staan.