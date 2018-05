Z-Healthcare (17): AZ Maria Middelares & Dominiek De Jonckheere - 30/05/18

Tijdens de recente Health&Care Beurs in Gent werden opnieuw een reeks awards uitgereikt. In deze aflevering van Z-Healthcare stellen we twee genomineerden in de kijker: het pijnteam van het AZ Maria Middelares uit Gent en Dominiek De Jonckheere, verpleegkundig consulente digestieve oncologie in het AZ Delta in Roeselare.