Z-Healthcare (20): Samenwerking in de zorg - 20/06/18

In het Vlaamse ziekenhuislandschap krijgen de nieuwe, regionale netwerken van ziekenhuizen stilaan vorm. Het is de wens van de overheid dat de ziekenhuizen meer gaan samenwerken om de zorg efficiënter te organiseren en per netwerk specialisaties te groeperen. Tijdens een studiedag van Zorgnet-Icuro kwamen een aantal experts en ziekenhuisdirecteurs getuigen over hun ervaringen.