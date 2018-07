Z-Healthcare (4): Leven met een chronische aandoening - 05/07/18

Jean-Michel Willems is een voorbeeld van hoe je als patiënt met een chronische aandoening een vrij normaal leven kan leiden. Goeie informatie, technologische hulpmiddelen en een pak ervaring hebben ervoor gezorgd dat hij zijn toestand perfect onder controle heeft. Slechts af en toe is een consultatie in het ziekenhuis nodig.