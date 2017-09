Z-HR (1): Duaal leren - 20/09/17

De ministers van Onderwijs Hilde Crevits en van Werk Philippe Muyters lanceerden in januari het plan om het huidige systeem van deeltijds leren en werken op te waarderen tot een sterke leergang. Leerlingen in het beroeps- en technisch onderwijs zullen vanaf september 2017 al in de tweede graad kunnen kiezen tussen twee evenwaardige alternatieven.