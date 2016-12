Z-HR (14) - 14/12/16

Met het oog op een carrière die steeds duurzamer moet zijn, blijken rekruterings- en ontwikkelingsprocedures van werknemers tegenwoordig onmisbaar. Een beoordeling, assessment of screening geeft een waarheidsgetrouw en objectief beeld van de kandidaat. Zo verkleint een bedrijf de kans op het aanwerven van een verkeerd profiel. Werd een assessment in het verleden zo nu en dan in een selectieprocedure ingezet en dan met name bij hogere functies, tegenwoordig is het inzetten van assessments algemeen gebruik geworden.