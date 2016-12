Z-HR (15) - 21/12/16

Werknemers en leidinggevenden zijn binnen hun werkomgeving steeds meer op zoek naar een dynamisch evenwicht tussen persoonlijk belang en bedrijfsbelang. In hun streven naar meer levenskwaliteit doen ze beroep op professionele coaches. Hierdoor kijken bedrijven vandaag ook helemaal anders naar coaching in vergelijking met enkele jaren geleden. HR-expert Sandra Vandorpe praat over de nieuwe evoluties binnen het coaching landschap met Marleen Boen en Kathleen Bosman van The Coaching Square, dat in 2016 haar tienjarig bestaan heeft gevierd.