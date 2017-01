Z-HR (16) - 18/01/17

Wanneer een werkgever één van zijn medewerkers ontslaat, is hij in bepaalde gevallen verplicht een outplacementaanbod te doen.Twee derde van de Belgische werknemers die in 2014 een beroep deden op outplacement, kon binnen de zes maanden opnieuw aan de slag. Toch is een outplacement-kantoor geen arbeidsbureau. Hr-experte Sandra Vandorpe praat erover met Monica Sykora van Securex.