Z-HR (17): Europees Sociaal Fonds - 23/05/18

Via doelgerichte oproepen financiert het Europees Sociaal Fonds tienduizenden lokale, regionale en nationale werkgerelateerde projecten binnen Europa. Doel is alle EU-burgers eerlijke arbeidskansen te geven. Het West-Vlaamse bedrijf Deknudt Mirrors diende en project in om de interne bedrijfsstructuur anders te organiseren.