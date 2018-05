Z-HR (18): Competentiedenken - 30/05/18

Elke werkgever wil de perfecte match voor zijn vacature. Maar op de krappe arbeidsmarkt is dit lang niet meer zo evident. Daarom is het belangrijk dat bedrijven nadenken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een job uit te oefenen. Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding draagt het competentiedenken hoog in het vaandel.