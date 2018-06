Z-HR (19): War for Talent - 06/06/18

Meer en meer organisaties zien in dat het digitale tijdperk niet over tools gaat, maar over mensen. Toch woedt de War for talent volop en wordt het voor ondernemingen vandaag moeilijker om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Ondernemingen moeten meer een strijd aangaan in het vinden van medewerkers. Maar hoe kunnen ze dit? En op welke manier zullen HR-partners bedrijven in de toekomst ondersteunen. Chief HR Officer Sandra Boel bij Attentia licht alvast een tipje van de sluier.