Z-HR (2): Nieuwe technologieën - 27/09/17

De data-gedreven leereconomie verandert onze wereld aan een razendsnel tempo. En onze werkplekken veranderen mee. De sterktes van mensen benutten - en hun dus voldoende autonomie verlenen - is meer dan ooit aan de orde. Ook in de toeristische sector is de impact van nieuwe technologieën niet meer weg te denken.