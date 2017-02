Z-HR (21) - 22/02/17

Voor zowel ondernemers als werknemers kan een coaching traject hulp bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen. Daarom werd in 2004 door Marleen Boen ITHAKA opgericht, een dochteronderneming van Training & Coaching Square. Dit bedrijf heeft als focus NLP in business en draagt met een holistische visie bij tot de ontwikkeling van bezielde mensen of organisaties.