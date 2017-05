Z-HR (26) - 03/05/17

Sinds 2015 is er een sterke toename van het aantal vluchtelingen in Vlaanderen. Daarom investeert het Europees Sociaal Fond in de nodige programma's die vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar werk, of die ondernemerschap kunnen stimuleren. Met hun oproep streeft het ESF een betere integratie na van initiatieven voor professionele inschakeling van vluchtelingen in steden Antwerpen en Gent.