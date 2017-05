Z-HR (29) - 24/05/17

Absenteïsme bij arbeiders neemt in bepaalde bedrijven toe tot 10%. Daarnaast kan men ook spreken van een toename aan werknemers met burn-out. Het misbruik van absenteïsme is daarom al lang niet meer de frustratie van bedrijven alleen, maar ook steeds meer van de medewerkers. HR-Expert Sandra Vandorpe gaat de discussie aan bij meester Filip Tilleman in Antwerpen.