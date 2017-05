Z-Hybrid (11) - 04/05/17

Over digitalisering is al veel inkt gevloeid en zijn al veel concepten toegelicht. Maar digitalisering draait in essentie vooral om de consument. De bedrijfswereld heeft de voordelen van digitalisering, zoals sneller en efficiënter werken, al langer ontdekt. Maar de gemiddelde Belg moet kennelijk nog een inhaalbeweging maken.