Z-Hybrid (5) - 02/03/17

In de nieuwe wereld van de technologie met al zijn mogelijkheden, ontsnapt ook de zorgsector niet aan de digitalisering. In Luik bouwt het CHC-ziekenhuis aan een nieuwe campus waar 2.800 mensen zullen werken. Een investering van 260 miljoen euro. Bij het uittekenen van de plannen is aan alles gedacht, ook aan de digitalisering.