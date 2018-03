Z-ICT (5): Glasvezelnetwerk - 13/03/18

Op dit ogenblik wordt in ons land fors geïnvesteerd in een verdere versterking van de telecom-netten. Zo wil Proximus de komende 10 het gros van de bedrijven en meer dan de helft van de huishoudens aansluiten op glasvezel. Om zijn voorraad aan kabelbobijnen en het verbruik ervan in kaart te brengen, zocht het telecombedrijf een technologische oplossing.