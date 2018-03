Z-Impact (1): De Watergroep - 14/03/18

De Watergroep is de grootste producent van drinkwater in Vlaanderen. Het bedient meer dan 3 miljoen klanten in 180 gemeenten. Het autonoom overheidsbedrijf rolt een nieuwe strategie uit waarin duurzamer watergebruik, innovatie en digitalisering het uitgangspunt vormen.