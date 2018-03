Z-Impact (2): Technologische evolutie in de bouw - 21/03/18

De technologische evolutie heeft een grote invloed op de bouwsector. Technieken en HVAC nemen een steeds belangrijkere plaats in in het bouwproces. De intrede van het internet of things versnelt deze evolutie nog. Bouwgroep CFE wil verder groeien als aanbieder van totaaloplossingen. Het besliste dan ook om vier dochterbedrijven die elektrotechnische diensten aanbieden samen te brengen onder de naam VMA