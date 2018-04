Z-Impact (4): EEG Group - 04/04/18

De EEG Group is een familiebedrijf dat 11 ondernemingen overkoepelt die actief zijn in technische installaties, energiebeheer en operationeel beheer van gebouwen. EEG nam zijn sectorgenoot Van Braeckel over, gespecialiseerd in HVAC en sanitair. Uiteindelijk koos het voor een volledige integratie en fusie.