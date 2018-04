Z-Impact (6): Outsourcing - 18/04/18

Logitechnic is actief in het domein van technical outsourcing: het zet ervaren technici, elektriciens en monteurs in voor verschillende opdrachten en projecten bij andere bedrijven. Het huidige bedrijf is een fusie van Logitechnic en Bekaert Technics, twee vroegere concurrenten die deel uitmaakten van the House of HR.