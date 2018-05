Z-Impact (8): Ferranti Computer Systems - 02/05/18

Ferranti Computer Systems is een internationaal IT-bedrijf met hoofdzetel in Antwerpen dat zich gespecialiseerd heeft in software voor utilities. Het bekijkt hoe het zich nog verder kan aanpassen aan de noden van zijn klanten. Daarom schakelde Ferranti consultancybedrijf LAVA in voor een marktbevraging.