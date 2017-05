Z-In de Wereld (10) - 10/05/17

Het gros van de kleding die bij ons wordt verkocht, is afkomstig uit lageloonlanden. Ook Midden-Amerika heeft een belangrijke confectie-industrie, die er gebruik kan maken van vrijhandelszones, de zogenaamde maquillas. Maar de arbeidsomstandigheden in die gebieden laten meestal te wensen over. De ngo FOS bracht een vakbondsvrouw uit El Salvador samen met een Belgische vakbondsdelegatie om kennis uit te wisselen.